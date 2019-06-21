تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر اليوم الجمعة 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل.

ويبحث كثيرون عن القنوات غير المشفرة الناقلة لمباريات بطولة أمم إفريقيا، وخصوصًا قناة "تايم سبورت"، التي أطلقت لنقل مباريات البطولة وتغطيتها.

ويبث تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية عبر القمر الصناعي نايل سات من داخل مصر وخارجها، مجانًا، ويمكن استقبال القناة من خلال البث الفضائي عبر التردد 11449 باستقطاب أفقي، أو الحيز الأرضي UHF 32.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، طرق استقبال القنوات الأرضية لمشاهدة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستنطلق 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو.

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