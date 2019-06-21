أعلن إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، دعمه للمنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستنطلق منافساتها بعد ساعتين.

وأعرب "سوركوش"، عن تمنيه بفوز المنتخب الوطني في أولى مبارياته التي ستجمعه مع نظيره منتخب زيمبابوي، وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الدنيا هيصة وكلنا بنشجع مصر الليلة".

بدورها شاركت الصفحة الرسمية لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، تغريدة "سوركوش"، وعلقت عليه: "السفير بيشجع مصر وكلنا في وفد الاتحاد الأوروبي بنشجع منتخب الفراعنة".

تنطلق النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، اليوم الجمعة، بمواجهة المنتخب المصري نظيره الزيمبابوي، في لقاء افتتاح العُرس الأفريقي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

وشهد استاد القاهرة الدولي قبل 3 ساعات من انطلاق مباراة افتتاح كان 2019 المرتقبة، اكتمال عدد الجماهير داخل مدرجات الملعب، وسط احتفالات وكرنفالات كبيرة.

وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 أن مدة حفل افتتاح العرس الأفريقي، ستكون 14 دقيقة تبدأ في الثامنة مساءً، على أن تبدأ مباراة الافتتاح في العاشرة مساءً.

ومن المقرر إذاعة أغنية "متجمعين" في حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا، بـ3 لغات، العربية، الإنجليزية، الفرنسية، ويقدمها ثلاثة مطربين، نيجيرية وأخرى سنغالية، إلى جانب المطرب المصري حكيم.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي منافسات المجموعة الأولى التي تضم بجانب مصر المنتخب المستضيف للبطولة، منتخبات زيمبابوي، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية.