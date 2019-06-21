لقي شخص مصرعه وأصيب نجله، اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل على طريق "رأس الخليج" بمركز شربين.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شربين، بوقوع حادث تصادم على طريق قرية "رأس الخليج".

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين مصرع حسين محمد أحمد، 35 سنة من قرية رأس الخليج سائق الموتوسيكل وإصابة نجلة أحمد، 17 سنة، ونقلت الإسعاف الجثة إلى مشرحة شربين والمصاب إلى مستشفى شربين المركزي.

وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل وتم التحفظ علي السيارة بقسم شرطة شربين.

حُرر عن الواقعة المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.