وجه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق، الشكر للحكومة المصرية، علي تلك الجهود الجبارة والمشرفة والاستعدادات الضخمة التي قامت بها الإدارة المصرية وخاصة وزارتي الدفاع والداخلية، من أجل إقامة مسابقه كأس الأمم الأفريقية على الأراضي المصرية، والتي أكدت بشدة وبشكل لائق ومشرف لكل مصري على حضور الدولة الكلي، وفي أبهى صورها.

وأكد "موسى"، في بيان، أهمية معنى ورمزية إقامة المهرجان الأفريقي الدولي لكرة القدم على الأراضي المصرية للمرة الأولى منذ عام 2006 والذي يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي نجح في إزالة الترهل وإعادة الانضباط والحضور الكلي المشرف للدولة المصريه داخلياً وعلي المستويين الإقليمي والدولي، وهو الإنجاز الأهم والأكبر للرئيس.