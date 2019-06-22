وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير للشعب المصري، والقائمين على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث قال "أنا بشكر القائمين على الجهد اللي انتوا شايفينه ده واللي عملوه في شهور قليلة جدا".

وأضاف السيسي، خلال تصريحات خاصة لقناة "تايم سبورت"، أنه تم رفع مستوى الاستادات التي تستضيف البطولة، في إطار عمل تقدمه مصر للشعب المصري والدول الأفريقية بشكل كامل، موضحًا أن ما يهمه خلال مباريات البطولة هو خروجها بشكل جيد.

وتابع: "مبروك مقدما للتنظيم والشكل الجميل اللي خرج به الافتتاح، إن شاء الله تبقى بداية طيبة لينا، ونشوف المباريات المقبلة كلها تخرج بشكل جيد".

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطريقة حضور الجماهير للمدرجات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلًا: "البطولة دي وتنظيمها بالشكل ده وحجز التذاكر لازم نحافظ عليها، أعتقد أنها تبقى فرصة لينا في البطولات المحلية مثل الدوري والكأس تأخد وضعها وشبابنا يحضر المباريات بالشكل اللي إحنا شايفينه ده، يستمتعوا باللعب ويشجعوا، إن شاء الله خلال المباريات القادمة في الدوري والكأس يبقى بالشكل ده، كل ده يبقى عشانكم".

وناشد الرئيس السيسي، الجماهير المصرية بالمساهمة بوجوده في جميع مباريات البطولة وعدم اقتصار حضوره على مباريات منتخب مصر فقط، متابعا: "رسالتنا للدول الأفريقية مش بس بتنظيم البطولة دي، عاوز أقول أول ما تولينا المسؤولية كرئاسة الاتحاد الأفريقي، تم الاهتمام بأفريقيا، والجميع شاهد حجم الحركة والجهد والتنسيق، واستضافتنا لهذه البطولة تأتي أيضًا في هذا الإطار".

وواصل: "مصر دولة تتعاون مع اشقائها وتعمل كل ما لديها من أجل توفير ما يمكن لتقديم بطولة زي كده، رئاسة الاتحاد مش بس الاهتمام بمصر، بل بكل دول أفريقيا، وهناك جهد يبذل سواء من وزارة الصحة المصرية أو الوزارات المختلفة".