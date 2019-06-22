السيطرة على حريق بمكتب في موقع بترول دون وفيات أو إصابات بالفيوم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، على حريق نشب داخل أحد المكاتب بموقع بترول "بترو سيلا" بقرية العدوة، بمركز الفيوم، دون وفيات أو إصابات، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الأحمال، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل أحد المكاتب بموقع بترول "بترو سيلا" بقرية العدوة.

وأفاد البيان الأمني، أن قوات الحماية المدنية، انتقلت إلى مكان الحريق، وجرى السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات، وتبين بالفحص نشوب الحريق بجهاز تكييف خاص بمكتب أحد مهندسي الموقع (كرافان)، مساحته 15 مترا، مما أدى لاحتراق الجهاز بالكامل.

وذكر البيان الأمني، أن "هيثم. م" (37 سنة - مهندس بترول)، ومسؤول قسم السلامة بالموقع، أرجع نشوب الحريق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الأحمال، مما أدى لحدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية بالتكييف، ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوب الحريق.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3573 لسنة 2019م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.