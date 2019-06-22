واحد نيجيري هيشجع إيه؟.. جون يشجع نيجيريا بقميص المنتخب المصري

على غرار مقولة الفنان محمد شرف الشهيرة في فيلم مطب صناعي، حين قال "واحد مصري هيشجع إيه .. نيجيريا طبعا"، جاء جون واكو، الشاب النيجيري، صاحب الـ27 عاما، من بلاده نيجيريا إلى الإسكندرية لتشجيع منتخب بلاده، إلا أنه ارتدى قميص المنتخب المصري، ليحقق المقولة معكوسة "واحد نيجيري هيشجع إيه.. مصر طبعا".

يصف جون زيارته الأولى لمصر ويصفها بالرائعة، فهو يقيم في منطقة سموحة، في "شقة" صغيرة استأجرها بمفرده لمدة شهر، حيث حضر إلى الإسكندرية قبل انطلاق البطولة ليتجول فى شوارعها ويراها: "أتيت قبل انطلاق البطولة بأسبوع واستأجرت شقة للإقامة، أحاول استكشاف المدينة، نظرا لرغبتي منذ مدة في زيارة مصر، حتى أتت البطولة التي شجعتني".

وأرجع ارتداءه قميص المنتخب المصري إلى ارتداء أي مصري لقميص منتخب البرازيل أو الأرجنتين، فهي ليست دولته إلا أنه يحب لعبها الكروي ويدرك تاريخها، قائلا، "أنا مثلهم أحب مصر وأعرف تاريخها الأفريقي، وأتابع صلاح مع ليفربول كما أتابع أيوبي مع آرسنال".

وتستضيف الإسكندرية منافسات المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات نيجيريا وبوروندي، وغينيا ومدغشقر، ويعد اللاعب أيوبي، نجم نادي أرسنال الإنجليزي، أحد أشهر لاعبي النسور الخضراء نيجيريا.