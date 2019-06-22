قالت الفنانة ندى بسيوني، إن عشقها لكرة القدم بدأ منذ الطفولة، مؤكدة أنها كانت تلعبها مع أقاربها، ثم صارت مشجعة للنادي الأهلي.

وأضافت بسيوني، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنه لا يمكن القول إن كل السيدات لا يجدن التحدث فيما يخص كرة القدم.

وأشادت ندى، بتنظيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلةً إنه كان على قدر كبير من الجمال والروعة، ووجهت الشكر لكل القائمين عليه.

وتوقعت ندى، أن يفوز المنتخب الوطني بالبطولة، باعتبار أنه الفريق الأكثر فوزًا بها، كما توقعت أن تقدم فرق المغرب ونيجيريا والكاميرون عروضًا قوية خلال البطولة.

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في النسخة رقم 32، في مساء أمس الجمعة، والتي تقام بمصر بمشاركة 24 منتخبًا، حيث نجح المنتخب الوطني في الفوز بهدف نظيف على منتخب زيمبابوي.

ويشارك في نهائيات أفريقيا 24 منتخبا، هي: مصر وزيمبابوي والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالى وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.