أخبار ماتفوتكش| الرئيس السيسي يُعلن افتتاح كان 2019

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي يُعلن من الاستاد افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الـ32

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الـ 32 لكرة القدم، خلال كلمته داخل استاد القاهرة الدولي، وقال السيسي: "شعب المصري العظيم، أشقاؤنا شعوب الدولة الأفريقية العريقة، دعوني أرحب بكم جميعا، أرحب بالإخوة الأعزاء أبناء القارة الأفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق على بركة الله، نعلن افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين لكرة القدم شكرا".

الحكومة: نقلة صحية نوعية مع انطلاق "التأمين الشامل"

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة التأمين الصحى الشامل المزمع انطلاقها فى محافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة ستمثل نقلة نوعية فى القطاع الصحى لم تشهدها مصر من قبل، وشدد «مدبولى»، خلال اجتماع عقده مع 5 وزراء ومحافظ بورسعيد ورئيس هيئة الرقابة الإدارية أمس، على ما توليه الحكومة من اهتمام بسرعة تنفيذ مشروعى التحول الرقمى والتأمين الصحى بالمحافظة كمرحلة أولى، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية من أجل ضمان الوفاء بالتوقيتات المحددة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

شارك في حرب الخليج.. ترامب يعين مارك إسبر وزيرا للدفاع

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عين مارك إسبر وزيرا للدفاع، وحل مارك إسبر مكان باتريك شاناهان الذي كان وزيرا للدفاع بالوكالة، وكان عسكريا سابقا تحول إلى الاهتمام بالصناعات الدفاعية.

"الكونجرس" يطالب بالتحقيق فى مواقف "الإخوان" لتصنيفها إرهابية

ناقشت مؤسسة "النبض" الأمريكى، فى جلسة استماع أمس بالكونجرس، آليات إدراج تنظيم الإخوان بقوائم الإرهاب فى الولايات المتحدة، حضرها من الكونجرس "لويى جومارت، وستيف مكينج"، والسيناتور تيد كروز، المرشح الرئاسى السابق عضو مجلس الشيوخ، واتفقوا خلالها على إضافة صيغة لمشروع قانون قدمه عضو الكونجرس، ماريو دييز، لتصنيف "الإخوان" إرهابية، تعطى الحق لوزير الخارجية فى التحقيق مباشرة فى قضية الجماعة.

"التجارة": طرح طراز جديد من السيارات الصينية بالأسواق خلال أشهر

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على إجراء مفاوضات مباشرة مع كبريات شركات السيارات العالمية؛ لبدء مشروعات استثمارية مشتركة لها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرا في هذا الإطار الي ان اتفاق الشراكة الذي جؤى توقيعه مؤخرا بين شركة SAIC وإحدى شركات السيارات المصرية من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالشركة؛ لبدء تجميع طراز جديد من السيارة ماركة MG في مصر، جاء نتيجة للمفاوضات التي تبنتها الوزارة مع الشركة الصينية منذ شهر نوفمبر الماضي.

"الاتصالات" تبدأ إنشاء "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية

كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، أن الوزارة بدأت تنفيذ إنشاءات مشروع "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة تصل إلى 15 مليار جنيه، مشيراً إلى أن تنفيذ المدينة يعتبر أحد أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، إلى جانب إنشاء "بنك المعرفة".

طلاب الثانوية العامة يخوضون معركة الفيزياء والتاريخ اليوم

يستأنف طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، اليوم، امتحاناتهم بمادتَى "الفيزياء" لشعبة العلوم، و"التاريخ" للأدبى، وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواصفات ورقة امتحان مادة التاريخ، اليوم، مؤكدة أن عدد الأسئلة سيصل إلى 40 سؤالاً، وصفحات الكراسة ستكون 28 صفحة، وشددت على الطلاب بأن يقرأوا التعليمات جيداً، سواء المدونة فى مقدمة كراسة الامتحان أو مقدمة الأسئلة، وأن يلتزموا بها، مع قراءة كل سؤال بعناية قبل الإجابة عليه.

غادة عبدالرازق بعد فوز المنتخب: "جون ترزيجيه جامد جدا"

أعربت الفنانة غادة عبدالرازق، عن سعادتها البالغة بفوز منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي في أولى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تقام في مصر، بعد أن فاز منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب محمود حسن ترزيجية، لاعب نادي قاسم الباشا التركي، وقالت "عبد الرازق"، خلال تغريدة لها على موقع "تويتر": "مليوووووووون مبروك للمنتخب الفوز، وإن شاء الله نكسب بطولة الأمم الأفريقية، جون جامد جداااااا، تريزيجيه".

مصر تقتنص 3 نقاط من زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

نجح منتخب مصر لكرة القدم في اقتناص أول ثلاث نقاط له في بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف دون رد، بالمباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، على استاد القاهرة الدولي.

إيتو يُحذر منتخب مصر: لهذا السبب لم يظهر محمد صلاح بالشكل المنتظر منه

وجه صامويل إيتو، مهاجم نادي برشلونة الأسبق، رسالة تحذير للجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بعد الأداء، الذي ظهر عليه منتخب الفراعنة أمام منافسه الزيمبابوي، في المباراة، التي انتهت بفوز منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب محمود حسن ترزيجيه، لاعب نادي قاسم الباشا التركي، وذكر "إيتو"، خلال حواره على قناة "تايم سبورت"، مع الإعلامي أحمد شوبير، أنه إذا استمر أداء مصر بهذه الطريقة خلال المباريات المقبلة ستقابل صعوبة شديدة جدًا، مؤكدًا أنه بالرغم من فوز المنتخب المصري، إلا أن لاعبي المنتخب عانوا على المستوى الهجومي، حيث إن محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي كان بعيدًا عن المهاجمين ولذلك لم يظهر بالشكل المتوقع منه في المباراة.