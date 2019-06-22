استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، والدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، مساء اليوم، فيليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل مدينة القناطر الخيرية في القليوبية.

كان الرئيس الموزمبيقي، قد التقى، صباح اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وأعقبها جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين، تناولت بحث العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما شارك رئيس موزمبيق في فعاليات منتدى الأعمال المصري الموزمبيقى، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.

وشهد السيسي وفليبي مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم، حيث وقع سامح شكرى، وزير الخارجية، ونظيره الموزمبيقي، مذكرة تفاهم خاصة بالتشاور السياسيـ ومذكرة تفاهم خاصة بإعفاء حاملي الجوازات الخاصة والمهمة من تأشيرات الدخول.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي وقعها عن الجانب المصري سامح شكري، وزير الخارجية، ووزير الزراعة في موزمبيق، إيجين لوباشينكو.

فيما تحدث الرئيس الموزمبيقي لوسائل الإعلام، وقال إنه اتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على البدء في مشاريع جديدة بين البلدين، مشيرا إلى إيجابية المباحثات، التي عقدها، اليوم، موجها التحية لمصر وشعبها التي تساند موزمبيق منذ الاستقلال.

وقال نيوسي إنه يتمنى للرئيس السيسى النجاح والتوفيق وأن يوفقه الله في حكم البلاد، كا هنأه على رئاسته للاتحاد الأفريقى، مؤكدا أنهم جميعا يشعرون بالفخر على ذلك.