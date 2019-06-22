قال الفنان عاصي الحلاني، إنه ليس عيبًا على الفنان مواكبة الموضة وتقديم ألوان غنائية جديدة، مع ضرورة الاحتفاظ بالشكل الفني المميز والخاص به.

وأكد "الحلاني" على هامش المؤتمر الصحفي الخاص به في مهرجان موازين، أنه لا يُعاني من تخبط في الألوان الغنائية، موضحًا أنه ما زال محتفظًا بلونه الذي بدأ به تاريخه الفني وعرفه به الجمهور وأحبه عليه حتى أطلق عليه "فارس الأغنية العربية".

وأوضح أنه أول من قام بدمج اللون الفلكلوري بالموضة الغنائية منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ومن ثم قام الكثيرون بتقليده والسير على نهجه.