قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية جاءت مطمئنة.

وأضاف أن نتيجة عينة التصحيح العشوائية جاءت على النحو التالي: "مادة الفقه الشافعي القسم الأدبي بنسبة نجاح 70%، والفقه الشافعي القسم العلمي بنسبة 96%، والفقه المالكي أدبي بنسبة 65%، والفقه المالكي علمي بنسبة 84%، والفقه الحنفي أدبي بنسبة 60% والفقه الحنفي علمي بنسبة 76%".

وأوضح أن مادة المنطق الحديث جاءت نسبة النجاح في العينة العشوائية لها 70.5%، ومادة النحو الأدبي بنسبة 55.5%، ومادة البلاغة أدبي 65.5%، ومادة الإنشاء 90%.

أما مادة الرياضيات نظام حديث فجاءت نسبة النجاح في العينة العشوائية 78%، والقرآن الكريم للقسم العلمي 82%، ومادة الحديث للقسم الأدبي 73.5%، والأدب والنصوص والمطالعة للعلمي بنسبة 80%.

وجاءت نسبة النجاح في العينة العشوائية للفيزياء 83%، والفرنساوي 84.5%، ومادة التوحيد 80%، ومادة التاريخ 66.5%.