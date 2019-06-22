24 ساعة فن| ميريام فارس: "كبرت على مصر".. ومحمد رمضان يطرح "أفريقيا"

أحداث عدة شهدها المجال الفني، على مدار اليوم، منها تعليق الفنانة ميريام فارس على غيابها عن الحفلات في مصر، بالإضافة إلى تعليق الفنان محمد منير على شائعة سفره إلى ألمانيا للعلاج، ودعم الفنان محمد رمضان، لبطولة الأمم الأفريقية، من خلال أغنية تحمل اسم "أفريقيا".

ميريام فارس: "أنا تقيلة على المصريين.. وأجري مرتفع عليهم"

كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن سبب ابتعادها طيلة السنوات الماضية عن إحياء حفلات غنائية في مصر، مضيفة على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد لها قبل حفلها بمهرجان موازين، إنها اصبحت تقيلة على المصريين، ولم يعودوا يرسلوا لها حفلات بسبب ارتفاع سعرها وأجرها، قائلة "أجري مرتفع عليهم".

بالفيديو محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "إفريقيا" على "يوتيوب"

طرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الخاصة عل يوتيوب، أغنية جديدة بعنوان "أفريقيا"، والتي سبق وأن غناها في أولى حفلاته (أقوى حفلة في مصر) على مسرح المنارة في التجمع الخامس.

بالصور محمد منير يرد على شائعات مرضه بحفل بدورتموند

نشرت الصفحة الرسمة للفنان محمد منير، صورة من تجهيزات حفله في مدينة دورتموند الألمانية، وكتبت الصفحة بالإنجليزية: "وراء الكواليس من بروفة الأداء الحي الليلة في دورتموند".

الأربعاء.. أمير كرارة يستأنف تصوير "سهرانين"

يستأنف الفنان أمير كرارة تصوير الموسم الثاني من برنامج "سهرانين"، المذاع على قناة "ON E"، يوم الأربعاء المقبل، ويستضيف ضمن حلقاته المقبلة أحمد فهمي وهنا الزاهد.

رامي عياش يطلق ألبوم "قصة حب" مع "مزيكا وعالم الفن"

طرحت شركتا "مزيكا وعالم الفن" فى الأسواق، ألبوم المطرب رامي عياش الجديد، الذى يحمل عنوان "قصة حب".

وقال رامي عياش، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بشركة "مزيكا" خلال توقيعه، إن هذا الألبوم هو "الأهم في حياته الفنية"، وأبدى سعادته بتعاقده مع المنتج محسن جابر، حيث كان ينتظر هذا الأمر حتى جاءت الفرصة.

محمد هنيدي يُقدم "3 أيام في الساحل" بالسعودية الأربعاء المقبل

يستعد الفنان محمد هنيدي، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، خلال الأيام المُقبلة، تمهيدًا لتقديم العرض المسرحي "3 أيام في الساحل".

يأتي ذلك ضمن فعاليات معرض الزمن الجميل، الذي يضم نخبة من الفنانين لعرض أحمل الفنون التقليدية والتراث الفني.