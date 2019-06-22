أعرب الإعلامي وائل الإبراشي، عن سعادته البالغة بحفل الافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تُنظمها مصر، حيث أقيم حفل الافتتاح أمس باستاد القاهرة الدولي، عقب انطلاق مباراة مصر وزيمبابوي، التي انتهت بفوز منتخب مصر بهدف اللاعب محمود حسن ترزيجيه، مقابل لا شيء.

وقال الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E "، أن كافة مؤسسات الدولة تكاتفت من أجل إخراج حفل الافتتاح بهذا الشكل اللائق، وكذلك خروج البطولة بشكل أكثر من روعة، مؤكدًا أن الحفل حول مصر لكرنفال، كما أن المصريين تفننوا في خلق البهجة.

وأوضح أن الاحتفال يُعد رسالة للعالم أجمع أن مصر عادت ذات دولة مؤسسات قوية، وأن الشعب المصري هو من يحميها، مؤكدًا أن من أهم مكتسبات البطولة هو عودة الجماهير بكثرة للمدرجات ورفع علم مصر عاليًا في سماء استاد القاهرة الدولي.