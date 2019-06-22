في لفتة إنسانية، التقط الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، اليوم، صورة تذكارية مع عروسين داخل إحدى حدائق القناطر الخيرية.

أجرى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، اليوم، جولة تفقدية بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية عقب انتهاء الزيارة الرسمية لرئيس دولة موزمبيق فيليبى جاسينتو نيوسى لمركز بحوث الري.

حرص الوزير على التجول في الحديقة، مشيرا إلى أن نموذج تطوير الحديقة الارتقاء بمرافقها يعد أحد أهم إنجازات الوزارة في مجال رفع كفاءة حدائق القناطر في إطار خطة وضع متنزهات المدينة العريقة على خارطة السياحة الداخلية والخارجية.

وخلال جولة الوزير التقى عروسين تواجدا بالحديقة للخضوع لجلسة تصوير قبيل الاحتفال بزفافهما في أحد القاعات، حيث حرص الوزير على تقديم التهنئة لهما والتصوير معهم صورة تذكارية

كان وزير الري يرافقه الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، قد استقبلا فيليبى جاسينتو نيوسى رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية منذ قليل في إطار زيارته الرسمية لمصر التي تستغرق عدة أيام، حيث يزور الرئيس الموزمبيقي مركز البحوث التابع لوزارة الري بالقناطر بجانب التجول داخل منطقة حدائق القناطر.

كان الرئيس الموزمبيقي قد التقى صباح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وأعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين تناولت بحث العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما شارك رئيس موزمبيق في فعاليات منتدى الأعمال المصري الموزمبيقى، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب.