أصيب، اليوم، 3 أشخاص بحروق متفرقة أثناء مشاركتهم في إخماد حريق بحوش للماشية في قرية البواريك بدائرة مركز المنشاه في سوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بحوش بناحية البواريك، فانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك "حامد.ح.ح"، 56 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية، فتمت السيطرة علي الحريق وإخماده.

أسفر الحريق عن إصابة "محمد.ح.ح"، 18 عاما، عامل، و"سيد.ح.ح"، 40 عاما عامل، و"محمود.ح.ح"، 18 عاما، عامل، ويقيمون بذات الناحية بحروق متفرقة بالجسم بنسب مختلفة، أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام.

بسؤال أحد أهالي المصابين قرر بأن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، كما أضاف باحتراق كمية من البوص و"أفلاق" النخيل ونفى الشبهة الجنائية.