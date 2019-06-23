عقدت لجنة الإسكان بالبرلمان برئاسة يسري المغازي وكيل اللجنة، اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي.

وقال وكيل لجنة الإسكان في كلمته بالاجتماع، إن أغلب مشروعات الإسكان بها مشاكل في التسليم، مما يبدد أحلام المواطنين وجعل الصورة ضبابية، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان لن تسمح بما يحدث حاليا.

وأوضح يسري المغازي أنه يود أن تظل الصورة المشرقة التي بدأ بها مشروع الإسكان الاجتماعي كما هي، متابعا: "لنقوم سويا بحل جميع المشاكل التي تعيق الصندوق حتى تظل الصورة كما هي".

وطالب الصندوق الاجتماعي بتقديم حصر لكل قرارات تخصيص الأراضي التي تم الموافقة عليها، والمشروعات التي لم يخصص لها قطعة أرض، حتى يتثنى للجنة حصر المشكلة ومناقشتها في مجلس المحافظين ومجلس الوزراء.

وأوصت اللجنة أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بتقديم تقرير يفيد بحصر عدد مشروعات الإسكان الاجتماعي، وكذلك بيان بما تم تنفيذه مرفق به جدول زمني يوضح مواعيد التسليم.