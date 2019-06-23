قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فوز المعارض التركي أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول يعد شهادة وفاة سياسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، موضحًا أن هزيمة على يلدرم ممثل أردوغان القوي وحزبه في الانتخابات التركية هي بداية عهد جديد وصفعة على رأس أردوغان ورجاله.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن فوز أكرم أوغلو هو عهد جديد لتركيا يقوده حزب الشعب الجمهوري، مؤكدًا أن أردوغان ورجاله أرادوا طمس الحقائق والمضي قدمًا في تزويرهم للانتخابات ولكن الشعب التركي قال كلمته المدوية وأسقط حزبهم.

وكان سكان مدينة إسطنبول قد صوتوا مرة أخرى لانتخاب رئيس للبلدية بعد إلغاء الانتخابات التي فاز بها مرشح المعارضة في أواخر مارس الماضي، وكان أكرم إمام أوغلو قد فاز بفارق 13 ألف صوت، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم اعترض على النتيجة، قائلا إن مخالفات قانونية قد جرت، وتمثل هذه النتيجة ضربة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان.