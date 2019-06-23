قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن مصر تميزت خلال السنوات الماضية بقوتها الناعمة، مثل الأعمال الفنية، معتبرًا أن اللغة الدارجة المصرية، هي اللغة الوحيدة المفهومة في كل أنحاء الوطن العربي، وهو ما جعل مصر تؤثر بشكل كبير على دول النطقة العربية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن مصر تستطيع الترويج للسياحة من خلال تقديم أعمال فنية تتناول مناطقها السياحية مثل شرم الشيخ وخليج نعمة.

وتابع، أن السياح الإنجليز الأكثر زيارة لمدينة الأقصر، لأن الروائية الشهيرة أجاثا كريستي كتبت رواية "جريمة على النيل"، حيث تحولت إلى فيلم، أصبح واسع الانتشار هناك، وهو ما جعل الإنجليز راغبين في زيارة مصر لمشاهدة هذه المنطقة.

وعن فيلم الممر، الذي نجح نجاحا كبيرًا في موسم عيد الفطر قال: "متعملوش دعاية في الإعلانات، لكن الشباب هم اللي عملوا له دعاية"، مشيرًا إلى أن الفيلم تطرق إلى أحداث حرب 1967م بأمانة شديدة: "عندما حضرت الفيلم، كان 70% من المشاهدين شبابا، وأول مرة يشاهد الشباب فيلمًا عسكريًا بهذه الكثافة، ويكون منبهرًا هكذا".