أحمد موسى: إمام أوغلو سيكون رئيس تركيا القادم.. وأردوغان انتهى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب التركي، بفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض " أكرم إمام أوغلو"، في إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم، متوقعًا أن يكون هو رئيس تركيا القادم، بعدما يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إن ما حدث بمثابة صفعة ثانية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية، مشيرًا أن خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية في إسطنبول تعتبر بمثابة نهاية أردوغان.

وأضاف، ان مرشح الحزب المعارض انتصر في الانتخابات البلدية، بالرغم من قيام حزب الرئيس التركي بتزوير الانتخابات، ونقله لأكثر من نصف مليون مواطن إلى إسطنبول لكي يستفيد من أصواتهم، كما مُنعت أتوبيسات مرشح المعارضة من الانتقال إلى لجان الانتخاب والإدلاء بأصواتهم، واتخاذ إجراءات كثيرة ضد الناخبين.

وتابع، أن أكرم أوغلو مُنع من الندوات الانتخابية في بلدية إسطنبول على مدار الشهرين الماضيين، كما مُنع من الظهور الإعلام التركي: "الإعلام الرسمي جايب ناس بتطبخ ومش راضي يعلن النتيجة، وده لأن أردوغان مسيطر على الإعلام بشكل كامل، والجزيرة بتعيط".

وأكد، أن أردوغان لن يكون أمامه خيار إلا قبول كلمة الأتراك، الذين اختاروا مرشح الحزب المعارض في بلدية إسطنبول.