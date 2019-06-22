عرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يسقط من فوق حصان، معلقًا على ذلك: "فلتت دي منه، بيحاول يعمل نفسه حاكم عصري وروش، لكن اتعلم تقود الحصان الأول واركبه".

وقال الباز، إن أردوغان أصيب بانهيار نفسي وجسماني بعد وفاة محمد مرسي العياط، مشيرًا إلى أنه يعمل لمصلحته الخاصة، ولا يدعم الإخوان أو مرسي من منطلق إيمانه بهما.

وأضاف الباز، خلال حلقة اليوم، من برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن انتخابات البلدية التركية ستجرى في نهاية الشهر الجاري في بلدية أسطنبول، لافتًا إلى أنه يريد استغلال الحالة التي أحدثتها وفاة مرسي هناك، ليقدم نفسه على أنه حامي المنتمين لتيار الإسلام السياسي.

وأوضح: "أردوغان ليس رئيس دولة، لكنه رئيس عصابة يحاول التحرش السياسي بخصومه، لكن محدش معبره".