قال الإعلامي أحمد موسى، إن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا " أكرم إمام أوغلو" فاز في إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم، رغم انتهاكات أردوغان في حق المعارضة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن أردوغان خسر بالرغم من أنه غازل المثليين والأكراد لكي يحصل على أصواتهم، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي لم يعلن موافقته على نتائج الانتخابات حتى الآن، مؤكدًا أنه لن يستطيع رفضها مرة أخرى، حتى لا يعرض نفسه لغضب الملايين من الأتراك.

وتابع، أن أكرم إمام أوغلو لن يسمح بتواجد الإرهابيين أو قنواتهم في إسطنبول: "الأيام اللي جاية هتكون سوداء على جماعة الإخوان وكل التنظيمات الإرهابية، ولازم يدوروا على أماكن أخرى، لانه جاء ليطهر أسطنبول من الإرهابيين".

ولفت، إلى أن فوز المعارضة بانتخابات بلدية إسطنبول، يعتبر بمثابة نهاية حكم الرئيس التركي الحالي، موضحًا أن هذه البلدية تمتلك أكبر كتلة تصويتية، وأن أكرم أوغلو سيكون مرشحًا قويًا جدًا في انتخابات الرئاسة المقبلة.