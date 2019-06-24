قالت الفنانة غادة عبد الرازق إن دورها في مسلسلها الأخير "حدوتة مرة"، الذي عرض خلال السباق الرمضاني كان جديدًا للغاية، مشيرًا إلى أنها أحبت شخصيتها في المسلسل لأنها كانت شريرة.

وأضافت "عبد الرازق" خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" عبر شاشة "النهار": "حبيت أغير جلدي، وأنا بقالي كتير بعيد عن الشخصيات الشريرة المركبة، وحسيت إني عاوزة أعملها بغض النظر عن أي حاجة".

وتابعت: "الشخصية كانت مكتوبة ومؤلف المسلسل قالي على سطرين منها وبعدها كملناها".

بدوره قال مؤلف المسلسل عمر عبدالحكيم، إنه استوحى الشخصية من "مانشيت" قرأه في الشارع وكان "أم تبيع طفلتها"، ما جعله يسجله كخاطرة ويعمل على الوصول إلى التركيبة الخاصة بها، لافتًا إلى أنه التقى غادة عبدالرازق، وعندما عرض عليها شخصية "مرة" أعجبت بها.