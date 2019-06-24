أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح.

ونقلت "سكاي نيوز" عن العقيد الركب تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، أن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الجرحى هم 13 سعوديا و4 هنود ومصريان وبنجاليان.

وأوضح المالكي في بيان للتحالف العربي إلى أن من بين المصابين 3 نساء إحداهن مصرية والأخرتان سعوديتان وكذلك طفلان هنود، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراء الإصابات، وغادر منهم 3 المستشفى، ولا تزال 18حالة تتلقى العلاج من بينها 13 حالة إصاباتهم طفيفة و3 حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وأشار المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي يرقى إلى جرائم حرب، بحسب نصوص القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن اعتراف الميليشيات الموالية لإيران عبر وسائل إعلامها بمسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة مسيرة من نوع "أبابيل قاصف"، يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وبين العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة يثبت تورط النظام الإيراني بدعم ميليشيات الحوثي الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216 والقرار 2231.

وأكد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من ميليشيات الحوثي، مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.