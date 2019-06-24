نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو من حفل الفنانة أنغام، بجدة، بالمملكة العربية السعودية.

وقالت أنغام خلال الفيديو: "في جدة ولخامس مرة في المملكة العربية السعودية، ما شاء الله، وخمسة في عين الحسود، وأكيد أنا باعتبر نفسي محظوظة، شرف كبير ليا إني أكون من أوائل الفنانين والفنانات اللي غنوا في المملكة".

وأضافت: "بعد النقلة الكبيرة اللي حصلت بعد التطور الفني والثقافي الكبير والمشوار اللي باتدتوه وهتكملوه بكل نجاح وبكل شجاعة لقدام لأنكم شعب واعي ومثقف ومحترم ولأنكم تستحقوا السعادة وتستحقوا الفرح والفن لأنكم من أكتر الشعوب اللي بتفهم في الفن وبتفهم في الشعر وبتقدر الفنان والفن.. فأنا بعتبر نفسي حقيقي محظوظة إني في وسطكم وإني منكم".

وأثنت أنغام على تركي آل الشيخ: "عايزة لأول مرة يمكن أدي لشخص حقه شخص حقيقي هو يمكن من الناس تعتقد إننا ممكن نكون بنتملقه أو بنجامله، لكن هي حقيقة إن تركي آل الشيخ شاعر وشخص فنان وشاعر وبيحترم الفن وبيرعى الفن وبيقدمه بشكل محترم وعنده مشوار ابتداه معاكم وهيكمله بنجاح، وأنا بشكره النهاردة على اللي بيعمله للفن والفنانين في كل مجالات الفن والترفيه".

وغنت "أنغام" أغنية لها من كلمات تركي آل الشيخ قائلة: "اسمحوا لي أغني العمل الوحيد بيني وبينه بخاف أفرح".

وفي تعليق له قال تركي آل الشيخ: "انتي فنانة محترمة والمملكة بيتك زي مصر بيتي".