يتابع اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، رحلات نقل الجماهير من المحطات الرئيسية بالقاهرة الكبرى إلى الاستادات، وذلك مع كل مباراة تقام على استاد القاهرة أو استاد السلام أو الدفاع الجوى ضمن استعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

رئيس هيئة النقل العام: لم أغادر استاد الدفاع الجوي أمس إلا بعد الاطمئنان على مغادرة جميع الجماهير

وأضاف "رزق"، لـ"الوطن"، أن أتوبيسات النقل العام حاليًا تنتظر خروج الجماهير من استاد السلام بعد مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا لتوصيلهم إلى الميادين والمحطات الرئيسية.

وأشار رئيس النقل العام، إلى أن عملية المتابعة مستمرة من خلال توفير أتوبيسات كافية لنقل الجماهير إلى الاستادات، لافتًا إلى أنه تابع بنفسه نقل الجماهير بعد انتهاء مباراة الجزائر وكينيا باستاد الدفاع الجوي، أمس، ولم يغادر المكان إلا بعد الاطمئنان على مغادرة جميع الجماهير للاستاد.