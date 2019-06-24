يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

كما أعلن الدكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أن هناك موجه شديدة الحرارة تبدأ من الغد الثلاثاء ولمدة 72 ساعة قادمة مصحوبة بارتفاع في الرطوبة، ونصح بشرب السوائل وعدم التعرض لأشعة الشمس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 39

شبين الكوم 25 39

طنطا 24 38

دمنهور 23 35

الإسكندرية 24 32

بلطيم 24 32

مطروح 23 31

السلوم 23 33

سيوة 26 41

بورسعيد 25 32

دمياط 25 30

الزقازيق 25 40

الإسماعيلية 24 39

السويس 25 39

العريش 22 33

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 28 39

مرسى علم 27 37

الفيوم 26 40

بنى سويف 26 40

المنيا 26 40

أسيوط 26 40

سوهاج 27 41

قنا 27 42

الأقصر 28 43

أسوان 30 44

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة 29 46

الرياض 27 44

المنامة 32 40

أبو ظبى 32 41

الدوحة 30 45

الكويت 32 49

دمشق 19 41

بيروت 24 30

عمان 21 37

القدس 19 32

غزة 23 30