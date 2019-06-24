قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن رئيس مجلس إدارة شركة "مرسيدس - بنز"، عندما قابل الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي وضح له أسباب خروج الشركة من مصر، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية وجه فورًا بحل هذه المشكلات سواء أكانت مع الجمارك أو مع أي جهة أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الشركة قررت العودة إلى السوق المصري، واستئناف أنشطتها بتجميع وإنتاج السيارات في مصر، وتدشين خط جديد للسيارات، حيث ستنقل خط الإنتاج من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر، موضحًا أن هذا الإجراء تطور بالغ الأهمية يعكس ثقة الشركة في السوق المصري.

وتابع، أن الشركة تنوي إنشاء مركز هندسي في مصر لخدمة منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا ويعمل في مجال الابتكارات والتصنيع، ليكون أول مركز من نوعه في هاتين المنطقتين.

كما تطرق متحدث مجلس الوزراء، إلى شركة "بوش"، الرائدة في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية، موضحًا أن لديها مصنعا في العاصمة التركية أسطنبول ينتج 70% من إنتاج الشركة، حيث تريد تخفيف العبء عنه وفتح منطقة صناعية جديدة في مصر على مساحة 80 ألف متر مربع، ليتولى إنتاج أجهزة الشركة، كما أنه سيصبح المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وأوضح، أنه خلال سنتين ستصدر الشركة حوالي 60% من إنتاجها في مصر إلى منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن المجمع الصناعي الخاص بهذه الشركة سيشمل التدريب والتطوير التكنولوجي، حيث تنفق الشركة حوالي 700 مليون يورو سنويًا على الأبحاث والابتكارات، وهو أحد أهم الاستثمارات الخاصة بالشركة، لأنه يضمن التوافق مع الرغبات المتغيرة للمستهلكين.

واختتم: "ما حدث مع الشركتين نتاج لعمل دام 3 سنوات، ونتاج ثقة المستثمرين الأجانب تجاه الوضع الاقتصادي والقيادة السياسية".