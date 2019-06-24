«الأعلى للثقافة» يُعيد النظر فى آليات منح «جوائز الدولة»

فى واقعة غير مسبوقة، حُجبت 21 من جوائز الدولة التشجيعية بقيمة تتجاوز مليون جنيه، ما أثار ردود فعل غاضبة بين المتقدمين للجائزة،

وشمل الحجب جوائز العلوم الاجتماعية بجميع فروعها، وجوائز «التحليل اللغوى للنص الأدبى، وترجمة كتاب فى أحد الأعمال الإبداعية والفكرية، والتأليف المسرحى، والموال الشعبى، وإخراج فيلم أطفال برسوم متحركة، والتأليف الموسيقى، وإخراج الفيلم الوثائقى الطويل»، إضافة إلى حجب فروع «اقتصاديات صناعة السياحة فى مصر».

لجنة لبحث أسباب حجب 21 جائزة.. ودعوة المؤسسات للمشاركة فى الأعوام المقبلة

وأكد الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن المجلس أوصى أمس بتشكيل لجنة لبحث أسباب الحجب وتغيير آلية الإعلان عن الجائزة، خاصة أن الأشكال التقليدية للإعلان عن الجائزة بالصحف لا تصل للمبدعين الشباب، ودعا «عزمى» الجهات العلمية ودور النشر والمؤسسات الثقافية للمشاركة بفاعلية فى الأعوام القادمة.

وقالت المستشارة تهانى الجبالى، عضو المجلس الأعلى للثقافة، إن أعضاء المجلس انزعجوا من توصيات لجان الفحص بحجب أغلب الجوائز التشجيعية، خاصة أن أغلب الأعمال كانت دون المستوى وتفتقر للإبداع. وتابعت «الجبالى» أنه طبقاً لتعديل قانون منح جوائز الدولة فإن من يترشح للتشجيعية يجب ألا يتجاوز الأربعين، وألا يكون حاصلاً على ماجستير أو دكتوراه، وهو ما يجعل الاختيارات محدودة، لذا يجب إعادة النظر فى آليات الإعلان عن الجائزة.