على الرغم من انتهاء ولايته، وفوز محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا، قرر الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز حضور مباراة منتخب بلاده مع مالي، على ملعب ستاد السويس، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والتي انطلقت منذ قليل.

ووصل ولد عبدالعزيز إلى مصر، صباح اليوم، لحضور المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تنافس في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات تونس ومالي وأنجولا.

ومن السويس إلى الإسماعيلية، قرر الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو حضور مباراة منتخب بلاده ضد بنين، غدا الثلاثاء، في افتتاح مشوار النجوم السوداء في كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك تنفيذً للوعد الذي قطعه على نفسه للاعبين والجهاز الفني.

ويلعب منتخب غانا، الحاصل على لقب بطولة أمم أفريقيا أربعة مرات، ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبات الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، وتقام مباراياتها على ملعب ستاد الإسماعيلية.

رئيس دولة غانا يهتم غالبًا بمنتخب النجوم السوداء وله العديد من المواقف معه، حيث استقبل بعثة منتخب غانا قبل سفرهم إلى دبي من أجل خوض معسكر الإعداد للبطولة، كما تدخل لحل أزمة المهاجم أسامواه جيان ليتراجع عن قرار الاعتزال الدولي وينضم لقائمة النجوم السوداء في البطولة.