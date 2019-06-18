بالفيديو| عمرو أديب: "شاب شاذ جنسيًا يعلن نيته الترشح لرئاسة أمريكا"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن شاذًا جنسيًا ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصف أديب خلال تقديمه حلقة الإثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، هذا الخبر بأنه "ده أغرب خبر هذيعه" فيه انتخابات رئاسية في أمريكا 2020 وفيه من المرشحين شاذ جنسيًا".

وتابع أديب: "هو حر دي مسألة هو حر فيها وهو فيه عنده مشكلتين اسمه لأن أغلب الميديا الأمريكية مش عارفة تقرأه وبتغلط فيه، والموضوع الآخر إن أول رئيس مرشح نفسه ويجهر بأنه شاذ جنسيًا، وده في أمريكا بلد الحريات وهم أحرار".

وسخر أديب من سؤال وجهه أحد الصحفيين للمرشح الشاذ عن زوجته، والتي ستصبح السيدة الأولى للبيت الأبيض، ليجيبه أنه سيكون لديه زوج في البيت الأبيض.