قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس أول أمس شهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، وتستمر في الارتفاع التدريجي بمعدل درجة أو درجتين، حتى تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 39 درجة في نهاية الأسبوع.

وأوضح عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc" أن حالة الطقس تشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة، ودرجات الحرارة تبدأ الانخفاض من يوم الجمعة بشكل تدريجي.

وطمأن "عبدالعال" مشجعي المنتخب الوطني بأن أوقات المباريات ستكون فيها درجات الحرارة مناسبة، نظرًا لأن المباريات تبدأ في المساء، ناصحًا من يذهبوا للاستادات مبكرًا باتخاد الاحتياطات اللازمة واصطحاب واق للرأس وشرب المياه الباردة باستمرار.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد الجوية أقامت محطة للأرصاد الجوية داخل الاستاد لتعلن عن درجات الحرارة داخل الاستاد سواء للجمهور أو للحكم ليتمكن من تطبيق قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف المباراة حال ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 35 درجة لمدة دقيقتين كل نصف ساعة.