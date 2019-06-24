قال عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ستُطبق في المحافظة بداية من 1 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن التاريخ سيذكر هذا اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أن النظام الجديد سيطبق في 7 مستشفيات رئيسية عام وتخصصي، و20 وحدة صحية.

وتابع، أن التطبيق سيكون تجريبيًا بداية من هذا التاريخ، مؤكدًا أنها مصرية 100%، مشيرًا إلى أن جميع الوزارات تتعامل في هذا الإطار تحت الإشراف المباشر من رئيس الجمهورية.

وأردف، أن هناك بعثات طبية سافرت إلى بريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى وجود أطباء يابانيين في محافظة بورسعيد لتدريب الأطباء.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض استعدادات البدء في تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد في الأول من يوليو المقبل، فضلاً عن الخطوات الخاصة بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم "صحة المرأة المصرية".

ووجَّه الرئيس في هذا الإطار بضرورة التأكد من كفاءة الجوانب الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل قبل تفعيلها في التاريخ المحدد، وذلك في إطار حرص الدولة على الانتقال إلى واقع جديد من تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لكل المواطنين وبجودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، مع ضمان استدامة تلك الخدمات سواء من حيث الجودة وثبات التدفقات التمويلية اللازمة وجاهزية القدرات والأطقم البشرية والمنشآت الصحية، مع إيلاء أهمية خاصة لبعد التوعية بهدف إرشاد وتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة ومختلف تفاصيلها ومميزاتها، وتوضيح ما تمثله كنظام متكامل يحقق التغطية العلاجية المتكاملة.