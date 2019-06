استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً قدمه الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشؤون الجامعات، تناول زيادة عدد المجلات المصرية ذات معامل التأثير المدرج والتي وصلت إلى 8 مجلات، وذلك في تصنيف "كلاريفيت الدولي".

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع عدد المجلات المصرية ذات معامل تأثير المدرجة في تصنيف "كلاريفيت" للمجلات الدولية ليصل إلى 8 مجلات علمية مصرية شملت، Journal of Advanced Research (معامل تأثير 5.045)، Alexandria Engineering Journal ( معامل تأثير 3.696)، Ain Shams Engineering Journal (معامل تأثير 3.091)، Journal of Radiation Research and Applied Sciences (معامل تأثير 2.963)، Egyptian Informatics Journal (معامل تأثير 2.306)، Eastern Mediterranean Health journal (معامل تأثير 0.694 )، Arab Journal of Gastroenterology (معامل تأثير 0.64)، Egyptian Journal of Biological Pest Control (معامل تأثير 0.381).

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تأتي كما وكيفا لمعاملات التأثير، كنتيجة لدعم الوزارة وأكاديمية البحث العلمي وبنك المعرفة لهذه الجهود التي تصب في تقدم تصنيف الجامعات وترتيب مصر من حيث النشر الدولي العالمي، وكذلك بفضل اتباع هيئات تحرير المجلات المذكورة لأعلى معايير التحكيم والنشر الدولي.

يذكر أن مؤسسة Clarivate الأمريكية، وافقت على ضم 36 مجلة مصرية محلية في Emerging Journals، ويتم حساب استشهادات تمهيداً لوضع معامل تأثير لهم، وقد تم استخدام أدوات النشر الإلكترونية المسايرة للمعايير الدولية ببوابة بنك المعرفة المصري مع توفير الــDOI لكل مقالة فأصبح لـ8 مجلات معامل تأثير تتبع المعايير العالمية.