شدد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف على ضرورة بدء التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات المقرر انقضائها نهاية شهر يونيو الحالي، موجها بأن تجري كل عمليات التصحيح داخل كنترول الكليات.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الجامعة رقم (172) بتاريخ 25 يونيو الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والمعاهد، وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على مصلحة الطلاب، وأن تظهر نتائج الامتحانات في المواعيد المقررة لها، فضلا عن تطبيق التصحيح الإلكتروني للامتحانات بمعظم كليات الجامعة، مما يساهم في إعلان نتائج الطلاب بشكل سريع.

وتوجه حسن بالشكر إلى إدارة الأمن الداخلي على الجهد المبذول أثناء الامتحانات واحتواء المشاكل وحلها قبل ظهورها، واستخدام الأدوات الحديثة في التفتيش ومكافحة الغش مثل العصا الإلكترونية والكاميرات وكذلك تغليظ العقوبة التي تصل إلى الفصل.