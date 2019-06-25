أعلن الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن حصول ثلاثة برامج جديدة بالجامعة على الاعتماد الأكاديمي طبقا لتقرير الدعم الفني للشعب والبرامج الجديدة.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الجامعة رقم (172) بتاريخ 25 يونيو الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والمعاهد، وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة أن برنامج شعبة اللغة الإنجليزية بكلية السياسة والاقتصاد حاز على نسبة 88.29%، وتلاه برنامج تأهيل المعلمين بكلية التعليم الصناعي والذي حصل على نسبة 77.5%، كما حصد برنامج الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة نسبة 70.5%.

وأضاف أن النتيجة جاءت بناء على تقرير لجنة متابعة وتقييم البرامج الجديدة التابعة لوزارة التعليم العالي لتقييم البرامج طبقا للمعايير والضوابط المعلنة من قبل إدارة المشروع، والمتمثلة في محوري إدارة البرنامج والفاعلية التعليمية.

وأضاف حسن أن برنامج شعبة اللغة الإنجليزية بكلية السياسة والاقتصاد، استوفى جميع المعايير المطلوبة، مضيفا أن برنامجي كليتي التعليم الصناعي والهندسة استوفت من 7- 10 معايير، معلنا عن ضرورة تفعيل وحدة الدعم الفني والمتابعة وحصول كل البرامج الجديدة بالجامعة على الاعتماد الأكاديمي.