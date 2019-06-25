استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، رئيس جمهورية غانا. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس أكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيدا بمجمل العلاقات بينهما على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وتربط مصر وغانا علاقات تاريخية تعود لخمسينيات القرن الماضي، إذ تدعم مصر غانا، منذ تولي كومي نكروما أول رئيس غاني حكم البلاد بعد إعلان استقلالها، وتزوج بسيدة مصرية هي "فتحية نيكروما".

ومصر من أوائل الدول ذات العلاقات الدبلوماسية الجيدة مع غانا، إذ كان نكروما صديقًا مقربًا من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتتعدد صور التعاون بين مصر وغانا في مختلف الميادين، وعلى رأسها دعم الجهد الغاني في تطوير القطاع السياحي من خلال الدورات التدريبية التي نظمها وموّلها الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز أشكال التعاون المصري الغاني، نقلًا عن الهيئة العامة للاستعلامات.

- دورات تدريبية نظمها ومولها الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية.

- تسهيل الاتصالات مع شركات المقاولات المصرية لإقامة المشاريع وتطوير البنية التحتية في غانا.

- تقديم الكثير من المساعدات ودورات التدريب للكوادر الغانية في مجالات الصحة والأمن والإعلام والسياحة، ما كان له الأثر الأكبر في تنمية القدرات الفنية للكوادر الغانية في المجالات المختلفة.

- في 2017 شهدا الوزيران ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آنذاك، ويورسولا أواسو أفوكول وزيرة الاتصالات في غانا، توقيع مذكرة تفاهم لدعم سبل التعاون الثنائي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- بدأ الوجود الاقتصادي المصري في غانا قبل نحو 30 عاما، إذ أسس رجل الأعمال المصري مدحت خليل أكبر شركة لأعمال الألومنيوم في غانا، وهي حاليا أهم شركة في هذا المجال في غرب أفريقيا وتحظي بسمعة متميزة، كما تعمل شركة النصر للاستيراد والتصدير منذ الخمسينيات في مجال تصدير الكاكاو الغاني والأخشاب إلي مصر.

- شهد العقد الماضي تناميًا ملحوظًا في العلاقات بين البلدين، ويوجد في غانا مصنعا للعدادات الكهربائية لشركة مصرية خاصة ألكتروميتر، وآخر لأعمدة الإنارة، فضلا عن وجود شركات الاتصالات المصرية "ألكان" و"أجي برو"، وشركة المقاولون العرب التي تتولى بناء 3 عبارات للركاب والبضائع علي بحيرة "فولتا" في غانا، وشركة المهندسون المتحدون التي تنفذ أعمال إنشاءات في العاصمة أكرا، وأدى هذا النشاط في العلاقات إلى زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة لشركة مصر للطيران لتصل لـ4 رحلات في الأسبوع.

- انعقد منتدى الاستثمار المصري الغاني وافتتحه نائب رئيس جمهورية غانا جون ماهاما بالقاهرة، في 8/12/2010، وأعلن فيه وزير التجارة والصناعة أنّ هناك العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية التي يمكن الاستفادة منها في مصر وغانا.

- وقعت مصر وغانا العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات السياحة والنقل البحري والزراعة والصحة وغيرها.

- بدأت غانا إنتاج البترول والغاز، وتتطلع للتعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في هذا المجال بما يؤدي إلى دفع جهود التنمية.

- تهتم غانا بالاستفادة من الخبرة المصرية في مجال القطن وصناعة المنسوجات، ما يتطابق مع فكر العديد من شركات المنسوجات المصرية في العمل بمنطقة الغرب الأفريقي، والتي قد تمثل سوقًا واعدةً لمنتجات الشركات، خاصة في ضوء عضوية غانا في المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا‏ "إيكواس‏.‏

- بلغ حجم التجارة بين مصر وغانا خلال 2012 نحو 82 مليون دولار، ووصلت الصادرات المصرية إلى غانا لنحو 70 مليون دولار، وكانت الواردات المصرية من غانا نحو 12 مليون دولار.

- تعتبر مصر مصدّرا كبيرا لغانا، وأهم الصادرات المصرية إلى السوق الغانية هي مواد البناء، والدهانات، والأسمنت والهياكل الفولاذية للمباني، والأغذية، والعصائر، والحافلات، وأهم الواردات المصرية من السوق الغانية هي الكاكاو والأخشاب للأثاث والصناعة.