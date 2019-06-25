نفذت محافظة الدقهلية، اليوم، لفكرة التكتيكية للبيان العملي لأنسب أساليب لتأمين هدف حيوي والذي تم تنفيذه داخل محطة كهرباء طلخا بواسطة عناصر الحراسات المشددة، بالتعاون مع الأمن الإداري والاحتياطيات اللازمة، لمواجهة التهديدات والاعتداءات المختلفة، والاستعداد لرفع الآثار الناجمة عن الحدث بالتعاون مع الجهات المعنية .

حضر التجربة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء أيمن دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، واللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اللواء جمال متولي نائب مدير الأمن، سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أحمد صلاح الدين المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.

وقال شاروبيم، إن التدريب الجيد هو أساس الكفاءة العالية في تأمين وحماية المنشآت والأهداف الحيوية، والتي تمثل أمن قومي من الدرجة الأولى؛ نظرا لأهمية تلك المنشآت والمرافق ومنها محطات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الأهداف الحيوية.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن ما شاهدته اليوم من البيان العملي يدعو الي الفخر للجاهزية العالية لقوات التأمين والتعاون التام بين كافة الجهات المشاركة في البيان من حراسات مشددة ودفاع مدني بقسمي المفرقعات والإطفاء إلى جانب مرفق الإسعاف والأمن الإداري والصناعي .