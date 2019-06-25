عثر أهالي مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم، على جثة مواطن مقيم بمركز دكرنس طافية على سطح المياه داخل ترعة "البحر الصغير" في ظروف غامضة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة منية النصر، بالعثور على جثة رجل في العقد الخامس من عمره طافية على سطح المياه داخل ترعة البحر الصغير أسفل كوبري الطاهري بداية المركز.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان البلاغ وأفراد قوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثمان وتبين أنه لشخص يدعى "سامي. ع. ع"، 50 عاما، ومقيم مركز دكرنس، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى منية النصر.

حرر محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات، وبحث أسباب الوفاة.