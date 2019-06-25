إصابة 13 شخصا في حريق هائل بمول تجاري للمفروشات بالدقهلية

أصيب 13 شخصا بالاختناق داخل حريق هائل شب، اليوم، في مول تجاري للمفروشات والأدوات المنزلية بمنطقة مدينة مبارك خلف الاستاد الرياضي ببندر المنصورة وجرى نقلهم إلى المستشفى الدولي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل داخل مول المحلة لبيع المفروشات المنزلية وذلك بناحية منطقة مدينة مبارك.

وانتقلت سيارات الدفاع المدني، إلى مكان الحريق، وتبين إصابة 13 شخصا باختناقات جراء الحريق وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وجرى الدفع بـ4 سيارات وجاري السيطرة على الحريق.

ودفعت مديرية الصحة بالدقهلية، بـ12 سيارة إسعاف لمحيط المكان ونقلت المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي القريبة من المكان.

وقال المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة، إنه جرى قطع التيار الكهربائي، وخطوط الغاز بالمنطقة، وتم التعامل مع الحريق بحرص شديد وجاري أعمال التبريد للمكان، وأن من المحتمل أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

يذكر أن المول جرى افتتاحه منذ أسبوع تقريبا بمدينة المنصورة، وأكد مصدر أمني أن الحريق شب نتيجة ماس كهربائي في التكيفات.