نشرت فضائية "العربية"، مقطع فيديو للحظة القبض على زعيم تنظيم داعش الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" على يد القوات الخاصة السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي ودعم الشرعية في اليمن، إن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذتا عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني.

وأكد المالكي، في بيان له، أنه تم على إثر هذه العملية النوعية إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر"، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

وأوضح متحدث التحالف العربي، أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود زعيم التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك وجود 3 نساء و3 أطفال.

وأشار إلى أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان تواجد المطلوبين، لتقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم، والقبض على العناصر الإرهابية، وكذلك سلامة النساء والأطفال المتواجدين بالمنزل.