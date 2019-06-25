أحيت مديرية الثقافة بمحافظة المنوفية، اليوم، بالتعاون مع بيت العائلة المصري بمركز الشهداء ومتحف دنشواي، ذكرى مذبحة دنشواي التي ارتكبها الاحتلال الإنجليزي بحق أهالي القرية في عام 1906 بعدما صدر حكم بالإعدام ضد 4 من أهالي القرية وأحكام بالجلد والحبس بحق العشرات.

حضر الاحتفال، الذي تم تنظيمه داخل المسرح المكشوف بمتحف دنشواي، الفنان الكبير رياض الخولي وأحمد فوزي، مدير عام ثقافة المنوفية، والنائب عبدالحميد الشيخ، وهيثم الشرابي، رئيس نادي الأدب بالمنوفية، وعدد من ممثلي بيت العائلة المصرية، بالإضافة إلى عدد كبير من أهالي القرية.

وشهد الاحتفال ندوة ثقافية للتعريف بجريمة الاحتلال الإنجليزي، وكذلك عرض مسرحي من تأليف وإخراج الفنان يوسف النقيب بعنوان "صرخة دنشواي"، وقد لاقى العرض استحسانا كبيرا من الفنان رياض الخولي والحضور، فيما أكد الخولي في كلمته أنه بالرغم من أنه من أبناء محافظة المنوفية إلا أنه هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها قرية دنشواي، ويحضر فعالية ثقافية تقام على الأرض التي شهدت إعدام أبطال القرية.

وأشار الخولي إلى أنه سبق وقدم شخصية زهران بطل مذبحة دنشواي من خلال مسلسل "طرح البشر"، فيما روى بعض كواليس المسلسل منها مشهد الصعود للمشنقة، وأكد أنه يعد من أصعب المشاهد التي مثّلها.

فيما نفى الخولي أن تكون شخصية العمدة هارون التي قام بتجسيدها في مسلسل سلسال الدم أمام الفنانة القديرة عبلة كامل لها علاقة بأحد الشخصيات الحقيقة على أرض الواقع، أو أن تكون تجسيدا لشخصية النائب السابق عبدالرحيم الغول.