قال اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية سابقًا، إن الإخوان يفسدون عقول المواطنين بالمخدرات والهجرة غير الشرعية، وتجارة السلاح.

وأضاف "البسيوني"، خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة"، على شاشة " CBC"، مساء الثلاثاء، أن الإخوان مسؤولون عن دخول المخدرات كالفودو والاستروكس إلى مصر، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية تجند عصابات في عمليات الهجرة غير الشرعية.

وتابع أن الإخوان عندما فشلوا في هذه المخططات، اتجهوا إلى الشركات الوهمية والأنفاق، موضحًا أنها استغلت ضعف المواطنين وفقرهم، بدليل ما حدث في اعتصام رابعة: "كانوا بيشتروا المعتصمين بالليلة، وبيسموا عقولهم، وبيقولوا إن البلد منهوبة، ويستقطبوا الشباب بسبب الطموح والحيوية والنشاط".