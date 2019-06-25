قال الإعلامي أحمد موسى، إن التعاون بين بعض الناصريين واليسار وجماعة الإرهابية، ليس أمرًا جديدًا، موضحًا: "كانوا بياكلوا مع بعض في طبق وبيت ومؤتمرات واحدة في 2011، وكانت التكليفات نفسها".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، خلال تعليقه إحباط مخطط عدائي لجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى "خطة الأمل"، أن محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية، كان يقود التيار الشعبي الناصري وجماعات اليسار: "حمدين صباحي لما كان رئيس حزب الكرامة لما دخل الانتخابات نزل على قائمة محمد بديع".

وتابع أن ما جمع اليسار والإخوان هو المصلحة، وأعتقد أنه كان من الأفضل لحمدين أو لغيره أن يدفنوا أنفسهم بدلًا من إهانة تاريخهم، بالتعاون مع هذه الجماعة الإرهابية.

وأردف: "زياد العليمي كان مع الإخوان طول الوقت، زي البرادعي، وأنا عرضت مداخلات كتير، وفي الآخر لما استولوا على السلطة رموه ورموا حمدين، وحطوهم كلهم تحت رجليهم".