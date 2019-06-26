قال الإعلامي تامر أمين، إن خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات بلدية أسطنبول، تعني أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان قارب على الوفاة "سياسيًا".

وأضاف أمين، خلال حلقة اليوم، من برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أردوغان يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما يتعلق بحياته السياسية، مشيرًا إلى أنه باع نفسه للشيطان، وقرر المشاركة في المؤامرة الكبرى لإسقاط الشرق الأوسط وتفتيت الوطن العربي، حتى يصبح خليفة المسلمين.

وأكد أن انتخابات بلدية أسطنبول كانت كالقشة التي قصمت ظهر البعير، حيث هُزم فيها مرشحه هزيمة نكراء أمام مرشح المعارضة، موضحًا أنها المدينة الكبرى وعاصمة البلاد الاقتصادية.

وأشار: "الشعب التركي ضرب أردوغان قفا سياسي محترم، لأنه فقد الميزة الواحدة التي كان يتمتع بها وهي رغد العيش".

وأوضح أن أردوغان وفر حياة كريمة للشعب التركي طوال السنوات الماضية، لكنه سلب منهم حريتهم، وعندما تضررت حياة المواطنين بسبب سياسات أردوغان في الفترة الأخيرة قرروا التخلي عنه.