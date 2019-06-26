أعلن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، افتتاح أول مرحلة من محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 30 ألف م٣/ يوم، خلال يوليو المقبل.

وقال: تبلغ طاقة المحطة بالكامل 90 ألف م٣ / يوم، لاستيعاب كل مياه الصرف الصحي بمدينة الغردقة، وتشغيل محطات الرفع وزيادة كميات المياه، ومعالجتها ثلاثيًا لتستخدم في ري الأشجار غير المثمرة.

وأضاف "عبدالله" أنه جار عمل خزانات جديدة بسعة 40 ألف متر مكعب، وعنبر طرمبات برافع مياه الدهار القديم بدل الخزانات الحالية بتكلفة تصل إلى120 مليون جنيه، لاستكمال منظومة مياه الشرب والصرف الصحي لضخ مياه محطة اليسر لباقي المناطق بالغردقة على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى ضخ مياه الشرب للمناطق القريبة من المحطة على مدار اليوم دون توقف.

وتابع: يبدأ التشغيل التجريبي لمحطة الرفع رقم "7" بشارع النصر في شهر يوليو المقبل، والذي يخدم المناطق السكنية المحيطة به منها (الكهف، السلام، السنتر الليبي، ذهبية، وغيرها)، وأيضًا تشغيل محطة الرفع ( ه‍ ) بطريق المطار بنهاية شهر أغسطس لخدمة المناطق السكنية المحيطة به و دخول شبكات مياه ( الكوثر والانتر مجاويش ) لبدء التشغيل.

وقال "عبدالله" إن المحافظة شهدت إنشاء الكثير من مشروعات الصرف الصحي، حيث بدء العمل بتغيير كامل لشبكات الصرف المتهالكة تمامًا، وإنشاء محطات الرفع بجميع المدن ومحطة معالجة من أكبر محطات المعالجة في مصر، واستغرق تطوير هذه المنظومة سنوات ليتم الانتهاء منها، مؤكدًا أن الأهالي ستشعر بهذا الجهد فور بدء محطات الرفع في التشغيل خلال شهري يوليو وأغسطس والقضاء نهائيًا على مشكلة الصرف الصحي بالمحافظة.

وكلف عبدالله المهندس عصام عبد الحميد رئيس فرع البحر الأحمر للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بوضع مخطط تنفيذي لباقي المناطق المحرومة من الصرف الصحي ليتم القضاء على هذه المشكلة تمامًا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، مع اللواء إيهاب أحمد خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لوضع آليات التشغيل التجريبي لمحطات الرفع وافتتاح المرحلة الأولى لمحطة المعالجة الثلاثية، والبدء في تغطية باقي المناطق المحرومة من الصرف الصحي.

ومن جانبه أشاد رئيس الهيئة بمحافظ البحر الأحمر، على اهتمامه بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث أن عدد المشروعات التي أقيمت بالمحافظة خلال الفترة السابقة ضخمة للغاية وبتكلفة عالية مقارنة ببعض المحافظات الأخرى.

وأضاف المهندس "عصام" أنه بدء تشغيل محطات الرفع 7، ه‍، د سيتم القضاء على مشكلة الصرف الصحي بمعظم مدينة الغردقة التي كانت تعاني لسنوات طويلة من مشكلة الصرف الصحي.