حل الفنان إياد نصار، ضيفًا على راديو "إينرجي"، خلال حلقة اليوم من برنامج "ليل داخلي" مع السيناريست أحمد مراد، على راديو "إينرجي"، في لقاء تناول بدايات "نصار" وعلاقته بالتمثيل.

وقال "نصار": "بدأت أشعر بمشروعي كممثل بالتدريج، بداية من فكر دخولي مجال التمثيل رغم أن عائلتي كانت تؤهلني لأكمل مسيرة المهندسين في العائلة، واكتشفت أن فكرة الممثل جاءتني بشكل مفاجئ، لكني كنت أدرس فن الرسم ثم دخلت فريق المسرح من باب التجربة ليس أكثر، فتورطت وفوجئت بأن الموضوع كبير للغاية".

وتابع أنَّه خلال "تعلم التمثيل، وصلت لمرحلة يأس، شعرت بأني أفعل شيئا غريبا عليّ وأنني لن أنجح على الإطلاق"، لافتا إلى أنَّ أحد عوامل الاختيار بالنسبة له "هي أنني أضع نفسي مكان الجمهور، كيف سأتلقى هذا المشروع".

وأكّد أنَّ بناء الشخصية يبدأ أولا بتحديد الاحتياجات ثم تتحدد الأهداف في ضوء هذه الاحتياجات، موضحًا "أنا متشكك طوال الوقت، أحاول استكشاف المدارس الجديدة في التمثيل، أقرأ الآن كتابا اسمه Team يتحدث عن صناعة الشخصية والبناء الداخلي لها، وعموما مهنة التمثيل صارت قائمة على علم النفس لأننا بني آدمين".

واستكمل "نصار": "أتقنت اللهجة المصرية لأنني حين دخلت مصر، كانت عيني على تجربة هند صبري، وخدمتني الظروف لأنني لم أبدأ عملي كممثل في مصر ببطولة، وعموما الشخصية المصرية مختلفة عن الشامية، لم أحضر إلى مصر بروح السائح كنت أريد أن أفهم إيقاع الشارع كنت بتحرك كتير في الشارع وبتكحرك".

وعن مسلسل "حسن أرابيسك"، قال "نصار": "أبهرني قبل أن أفكر في التمثيل أو القدوم إلى مصر، كنت أعشق المسلسل والشخصية، أستاذ صلاح السعدني أداها بعبقرية، قدم شخصية الـ Dark Hero قبل أن تصبح تريند في الدراما بسنوات طويلة".

وأوضح "نصار": "جسدت 6 أدوار لضباط بأشكال وتفاصيل مختلفة عن بعضها البعض، لأني كنت أسير خلف البني آدم نفسه وليس المهنة"

وعن فيلم "كازابلانكا"، أشار "نصار" إلى أنَّه من نوعية الأفلام التي تأخذ الجمهور في تجربة وخبرة حياتية وهم على المقعد، ويحقق ذلك من خلال مادة مسلية وبسيطة.