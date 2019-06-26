استعرض اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، المشكلات التي تواجه المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية، وطرق مواجهتها حتى الآن، وأبرزها ضعف مصادر المياه الصالحة للاستخدام الآدمي لعدم إطلال المحافظة على فروع لمياه النيل ومشكلة التغلب على تسرب طلاب المدارس من التعليم، وعدم كفاية فرص العمل للمرأة المعيلة.

جاء ذلك خلال لقاء أعضاء الوفد البرلماني، الذي يزور المحافظة برئاسة النائب أحمد رسلان، مع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

ويضم الوفد البرلماني أحمد رسلان رئيس اللجنة، وأحمد فؤاد أباظة وكيل اللجنة، سحر صدقي أمين سر اللجنة، وشادية خضير، واللواء شادي أبوالعلا، حمدي عبدالوهاب، صلاح مخيمر، سلامة الرقيعي، أحمد الشريف، كامل محمود كامل، أشرف رحيم.

وأكد المحافظ أن المحافظة تغلبت على مشكلة ضعف توافر مصدر مياه الشرب من خلال التوسع في إقامة محطات تحلية المياه، وإعادة تدوير استخدام المياه مرة أخرى خصوصًا مياه الوضوء في المساجد والمياه المستخدمة في المدارس لرى المساحات الخضراء في المحافظة كذلك لحال في المنشآت السياحية، إلى جانب تحيلة مياه البحر داخل أكثر من 80% من الفنادق بها محطات تحلية مياه لري اللاند سكيب.

وأوضح أنه جرى التغلب على مشكلة قلة المياه في ظل زيادة المشروعات وما يتبعه من زيادة عدد السكان، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وفر دعم مالي لعمل محطات تحلية.