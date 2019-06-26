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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

تشغيل مبنى التأمينات وبعض الوحدات الصحية بـ"أسيوط الجديدة"

تشغيل مبنى التأمينات وبعض الوحدات الصحية بـ"أسيوط الجديدة"

إصابة طالبة بصدمة عصبية في امتحان الكيمياء ببني سويف

إصابة طالبة بصدمة عصبية في امتحان الكيمياء ببني سويف

سامح حسين يكثف بروفات "خليك متفائل" تمهيدا لعرضها على المسرح القومي

سامح حسين يكثف بروفات "خليك متفائل" تمهيدا لعرضها على المسرح القومي

إنشاء مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة

إنشاء مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة

محافظ الغربية يكلف وكيل التعليم بالانتقال إلى لجنة "الطالب المنتحر"

محافظ الغربية يكلف وكيل التعليم بالانتقال إلى لجنة "الطالب المنتحر"

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"نسر أسيوط".. حكاية استشهاد الملازم البطل مصطفى عثمان في سيناء

"نسر أسيوط".. حكاية استشهاد الملازم البطل مصطفى عثمان في سيناء

المتحف الزراعي.. مقتنيات وتحف وتماثيل أبحاث وتنزهات "وكله بـ 3 جنيهات"

المتحف الزراعي.. مقتنيات وتحف وتماثيل أبحاث وتنزهات "وكله بـ 3 جنيهات"

الفئران تعلن الحرب في المنوفية.. مواطنون: "بنموت وأكل عيشنا هيتقطع"

الفئران تعلن الحرب في المنوفية.. مواطنون: "بنموت وأكل عيشنا هيتقطع"

منتخبهم يشارك لأول مرة منذ 39 عاما.. كيف يتابع شباب تنزانيا كان 2019؟

منتخبهم يشارك لأول مرة منذ 39 عاما.. كيف يتابع شباب تنزانيا كان 2019؟

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منسي الأسطورة.. دعوة للهتاف باسم الشهيد في الدقيقة 77 بـ مباراة الكونغو

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