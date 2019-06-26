أدان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الأربعاء خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الحادث الإرهابي الذي وقع مساء أمس بمدينة العريش، وأسفر عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك الحادث الإرهابي لن يزيد الدولة إلا قوة وعزيمة وإصرار على اقتلاع الإرهاب من جذوره ومواجهة الفكر المتطرف والتصدي لهؤلاء المجرمين أعداء الوطن، مؤكداً في بيان له على دعم الشعب المصري للساهرين على حمايته من رجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وقدم محافظ الجيزة خالص التعازي لأسر الشهداء الذين ضحو بأرواحهم في سبيل رفعه واستقرار الوطن، داعياً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر قيادة وشعباً وجيشاً من كل سوء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم، مهاجمة مجموعة من العناصر الإرهابية منطقة لمرتكزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش شمال سيناء، حيث تصدت لها القوات.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابين، انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله، وعثر بحوزتهم على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية، وطاردت القوات العناصر الإرهابية، واتخذت الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.